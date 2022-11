Αρνείται η Μόσχα ότι χτύπησε με πυραύλους έδαφος της Πολωνίας:Καταγγέλλει προβοκάτσια

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι στόχος της «προβοκάτσιας» είναι η κλιμάκωση της κρίσης.

Αναφορές κάνουν λόγο για ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που στόχευε την Ουκρανία αλλά τελικά κατέληξε στην Πολωνία, σκοτώνοντας δύο πολίτες της χώρας.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

