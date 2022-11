Ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία: Αναφορές για δύο νεκρούς (vid)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο χωριό Przewodow της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Δύο ρωσικοί πύραυλοι που θα χτυπούσαν στόχους στην Ουκρανία έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας το βράδυ της Τρίτης(15/11), σε αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ΖΕΤ απέδωσε την έκρηξη σε «αδέσποτους» πυραύλους, στον απόηχο των σφοδρών πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

«Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει συμβεί», δήλωσε ο Λούκας Κούτσι, αξιωματικός της πυροσβεστικής.

BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει πληροφορίες αξιωματούχου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών - ο οποίος δεν κατονομάζεται - ότι η έκρηξη στην Πολωνία προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Mατέους Μοραβιέτσκι, συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Υποθέσεις Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότρ Μίλερ.

Το Visegrad24 αναφέρει ότι η πολωνική Πολεμική Αεροπορία κινητοποίησε άμεσα μαχητικά αεροσκάφη.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.