Λήξη συναγερμού: Τα διαστημικά «σκουπίδια» του κινεζικού πυραύλου κατέπεσαν στον Ειρηνικό Ωκεανό

Το διαστημικό αυτό «σκουπίδι» βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου, είχε προκαλέσει συναγερμό σε όλο τον πλανήτη.

Λήξη συναγερμού για το μεγάλο διαστημικό κινεζικό «σκουπίδι» βάρους 23 τόνων που ανησύχησε την Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τμήμα πυραύλου Long March 5B κατέπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.