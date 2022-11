Και η Ελλάδα στην πιθανή διαδρομή του κινεζικού πυραύλου: Οι περιοχές που «κινδυνεύουν»

Η Ισπανία έκλεισε τμήμα του εναέριου χώρου της για περίπου μια ώρα, λόγω του κινδύνου από την πτώση του κινεζικού πυραύλου.

Ένα μεγάλο διαστημικό κινεζικό «σκουπίδι» βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου, ένα τμήμα πυραύλου Long March 5B, θα πέσει με μη ελεγχόμενο τρόπο πιθανώς σήμερα (4/11) ή το Σάββατο (5/11) και κανένας ακόμη δεν ξέρει πού ακριβώς αυτό θα συμβεί.

Ωστόσο σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά, ανάμεσα στις χώρες που είναι στην πιθανή διαδρομή του κινεζικού πυραύλου συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Μάλιστα και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται στην πιθανή τροχιά του «διαστημικού σκουπιδιού» που πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη, αν και αξίζει να σημειωθεί πως η πιθανότητα συντριβής σε κατοικημένη περιοχή είναι μικρή.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok