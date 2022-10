Επανέρχεται σταδιακά η λειτουργία του Instagram: Επαναφέρει τους κλειδωμένους λογαριασμούς

Φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του Instagram, το οποίο είχε εμφανίσει σημαντικά προβλήματα για μερικούς χρήστες σήμερα το πρωί(31/10).

Νωρίτερα σήμερα (31/10) πολλοί χρήστες της δημοφιλής πλατφόρμας ανέφεραν σημαντικά προβλήματα, με τους περισσότερους από αυτούς να καταγγέλλουν πως έχουν αποκλειστεί οι λογαριασμοί τους στο Instagram.

Όπως φαίνεται, πολλοί από τους λογαριασμούς των χρηστών που φαίνονταν κλειδωμένοι νωρίτερα, πλέον έχουν αποκατασταθεί και οι κάτοχοί τους έχουν και πάλι τον έλεγχό τους.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε δυσκολία πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο Instagram», εξήγησε το τμήμα επικοινωνίας της θυγατρικής Meta στον λογαριασμό της στο Twitter. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

