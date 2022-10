«Έπεσε» το Instagram: Χιλιάδες χρήστες καταγγέλλουν ότι τους «έριξαν» τους λογαριασμούς

Ανεβάζουν screenshots στα υπόλοιπα social media ότι οι λογαριασμοί τους έχουν αποκλειστεί.

Προβλήματα στο instagram καταγγέλλουν πολλοί χρήστες, με τους περισσότερους να αναφέρουν πως έχουν αποκλειστεί οι λογαριασμοί τους.

Οι περισσότεροι χρήστες του Instagram ξεκίνησαν να καταγγέλλουν στο Down Detector, γύρω στις 15:00 ότι δεν έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους και ότι τους «πετάγεται» ένα μήνυμα, που λέει: «Αναστείλαμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022».

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? 🤔 pic.twitter.com/FI33sM2MOD