Ο Elon Musk κόβει το Starlink από την Ουκρανία γιατί ένας διπλωμάτης του είπε να πάει «να γ@μ!@€!»

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι «απλώς ακολουθεί τη σύσταση» ενός Ουκρανού διπλωμάτη, ο οποίος είπε στον ιδρυτή της SpaceX να «ξεκουμπιστεί» από τη χώρα του.

Ένταση στις σχέσεις της Ουκρανίας και του Έλον Μασκ, με αποτέλεσμα η χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία να κινδυνεύει να χάσει το Starlink internet που χρησιμοποιεί ο στρατός της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μασκ τουίταρε μια σειρά από θέσεις του Κρεμλίνου, τα οποία παρουσίασε ως ένα σχέδιο για την ειρήνη στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Αυτό προκάλεσε ανησυχίες στο Κίεβο και στους συμμάχους του για το αν ο Μασκ εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό του στην μάχη που δίνουν.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία Andrij Melnyk και του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Άντε γ@μήσου, είναι η δική μου διπλωματική απάντηση» σχολίασε συγκεκριμένα ο Ουκρανός διπλωμάτης.

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk