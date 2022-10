Το Asia Express είναι το μοναδικό ριάλιτι που ξεχωρίζει στη φετινή τηλεοπτική σεζόν

Σε σχέση με τους ανταγωνιστές του στην τηλεοπτική αρένα, το ριάλιτι του Star είναι το μοναδικό που έχει αποσπάσει μόνο θετικά σχόλια.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν αποτελεί σίγουρα την πιο πλούσια από άποψη προγραμμάτων, σειρών και εκπομπών στην τελευταία δεκαετία. Η μυθοπλασία είναι αυτή που σταθερά κερδίζει το μεγαλύτερο μέρος της πίτας της τηλεθέασης, ωστόσο τα ριάλιτι έχουν καταφέρει να μπουν για τα καλά στη ζωή μας, μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας τους.

Τη νέα αρχή την έκανε το Survivor το 2017, το οποίο σάρωσε και άλλαξε για τα καλά το τηλεοπτικό τοπίο. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα σχεδόν όλα τα μεγάλα κανάλια αποφάσισαν να εντάξουν ένα ή και δύο ριάλιτι στο πρόγραμμά τους κάθε χρόνο. Αν εξαιρέσουμε τις επιτυχημένες συνταγές του GNTM και του MasterChef, κανένα άλλο ριάλιτι δεν κατάφερε να συναρπάσει το κοινό στα επίπεδα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά συγκέντρωσαν δεκάδες αρνητικές κριτικές από τους χρήστες του Twitter, όπως το Big Brother, το Bachelor κι άλλα. Τι συμβαίνει φέτος; Για την ώρα τα τρία ριάλιτι που συζητιούνται περισσότερο είναι το GNTM, το Love Island και το Asia Express.

Κι αν για τα δύο πρώτα έχουμε ακούσει και διαβάσει πάρα πολλά εδώ και μήνες, το τελευταίο φαίνεται πως μπήκε κάπως πιο σιωπηλά στις ζωές μας, αλλά σιγά σιγά αποκτά το δικό του κοινό. Είναι άλλωστε το μοναδικό φετινό ριάλιτι, το οποίο έχει δεχθεί αποκλειστικά θετικές κριτικές στα social media.

Με παρουσιαστές δύο άτομα συνδεμένα με το Star, τον Πέτρο Πολυχρονίδη (Τροχός της Τύχης) και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί (GNTM), και γνωστά δίδυμα από την τηλεόραση που συμμετέχουν ως παίκτες, το Asia Express μάς ταξιδεύει κάθε Παρασκευή και Κυριακή (στις 21:00) σε άγνωστα μέρη της Ασίας.

Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα να το βλέπω τυχαία. Μετά από ένα ζάπινγκ στην TV κόλλησα με τα εξαιρετικά πλάνα από την Καμπότζη, όπου βρίσκονταν πρόσφατα οι παίκτες. Εκτός από το στοιχείο του ριάλιτι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει και κάτι από ντοκιμαντέρ, μιας και σου δίνει πληροφορίες για το πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, τι τρώνε, πώς συμπεριφέρονται.

Ice factory, Ice factory, Ice factory...



Γαλακτερός (πατέρας) ποιο Ice factory και ποιο παιχνίδι... Δες που είμαστε, που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πως ζουν... !!!!!!!!!!



Το #AsiaExpressGR είναι ότι καλύτερο έχει γίνει στην Ελληνική τηλεόραση την τελευταία 20ετία! pic.twitter.com/Lqso1mrsna October 7, 2022

Ότι αξίζει περισσότερο στο #AsiaExpressGR είναι οι φωτογραφίες του! 🙏🙏🙏❤️❤️

Ευχαριστούμε κυρ σκηνοθέτα….. pic.twitter.com/gzehI5qtSG — Antonis M. Tsarouhis (@daisylou_71) October 9, 2022

Καταπληκτικά μέρη και τοπία,αλλά επίσης και ευκαιρία να εκτιμήσεις όσα έχεις βλέποντας τις συνθήκες ζωής εκεί..! Κι όμως.Αυτοί είναι ευτυχισμένοι κι εμείς αχάριστοι...#AsiaExpressGR — Vasso (@Vass0_) October 9, 2022

Μακαρι να υπήρχαν περισσότερα τέτοια show, χωρίς ίντριγκες, κράξιμο και κακό reality κλειδαρότρυπας. Αυτό έχει ενδιαφέρον και αρκετές αληθινές στιγμές, αλλά και τοπία που δεν βλέπουμε συχνά. Κουλ γενικά 🤞🏻🤘🏻 #AsiaExpressGR — Morfonios (@Foxy828007681) October 2, 2022

#AsiaExpressGR

Κανονικά αυτό το reality θα έπρεπε να κάνει 30% τηλεθέαση... Αλλά ως γνωστόν ο Έλληνας είναι καγκουρας.. — ground4270 (@potaki1) October 9, 2022

Το κόνσεπτ του παιχνιδιού θέλει εννιά ζευγάρια να διασχίσουν με ελάχιστα εφόδια, ελάχιστα μέσα και ακόμα λιγότερα χρήματα τρεις χώρες της Ασίας, και να ανταπεξέλθουν σε αντιξοότητες, δύσκολες αποστολές και ακραίες καιρικές συνθήκες.

Κάθε Παρασκευή, οι παίκτες μαθαίνουν τις αποστολές τους. Τα τρία ζευγάρια, που θα φτάσουν πρώτα στο log in, θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι επάθλου και θα διεκδικήσουν έπαθλο αξίας 2.500 ευρώ (2 μετάλλια= 2.500 ευρώ). Με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο αγώνας συνεχίζεται. To ζευγάρι που θα καταφέρει να φτάσει πρώτο στο check in, θα κερδίσει την ασυλία και θα συνεχίσει την πορεία του στο Asia Express, κάνοντας τουρισμό, χωρίς να κινδυνεύει με αποχώρηση.

Το Asia Express δεν μοιάζει με κανένα άλλο ριάλιτι που έχουμε δει μέχρι σήμερα και αυτό είναι που το κάνει να ξεχωρίζει. Ένα ριάλιτι με στοιχεία Survivor, αλλά και ταξιδιωτικής εκπομπής, στο οποίο δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο έρωτας, οι τσακωμοί και ίντριγκα και έχει ως αποκλειστικό του στόχο να μας κάνει να περάσουμε καλά. H μόνη προσωπική μου ένσταση ήταν στην επιλογή ορισμένων παικτών, ωστόσο ευελπιστώ πως σε μια δεύτερη σεζόν του μπορεί να κερδίσει ακόμη περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό.