Τρόμος στη Καλιφόρνια μετά τις έξι δολοφονίες: Στη δημοσιότητα βίντεο με τον πιθανό serial killer (vid)

Η αστυνομία στην Καλιφόρνια, δημοσιοποίησε χθες Τρίτη(4/10) βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον πιθανόν δολοφόνο κατά συρροή.

Οι δολοφονίες στη Καλιφόρνια, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, διαπράχθηκαν από τη 10η Απριλίου ως την 27η Σεπτεμβρίου. Έξι είναι μέχρι στιγμής τα θύματα, ενώ ο έβδομος στόχος, μια γυναίκα από τη Όκλαντ κατάφερε να επιζήσει.

Οι υποθέσεις αυτές, που έχουν σπείρει το τρόμο σε πολλούς στην πόλη 300.000 κατοίκων σχεδόν εκατό χιλιόμετρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

«Δεν ξέρουμε ποιο είναι το κίνητρο» του δράστη, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος δολοφόνος να βρίσκεται σε αποστολή.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανέφερε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν τα θύματα, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 21 και 54 ετών, συνδέονται. Όλα δέχθηκαν επιθέσεις στη Στόκτον της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τη μοναδική επιζήσασα, 46χρονη που υπέστη επίθεση στο Όκλαντ.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας που δημοσιοποίησε η αστυνομία της Στόκτον δεν βοηθά πολύ. Δείχνει μόνο την πλάτη άνδρα που βαδίζει, τον οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» και σημείωσε ότι είναι δεν είναι ο δολοφόνος πρέπει να ανακριθεί στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται.

Ο δυνάμεις ασφαλείας της πόλης κάλεσαν τους θεατές να προσέξουν τις «ανομοιόμορφες κινήσεις» του άνδρα και την όρθια στάση του κορμού του. Μάλιστα τον «επικήρυξαν», προσφέροντας αμοιβή 125.000 δολαρίων για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύλληψη.

