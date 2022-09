Έντεκα οι νεκροί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί (vid)

Συνεχίζονται τα επεισόδια στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης από αστυνομικούς επειδή φορούσε λάθος τη μαντήλα της (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Τους 11 έχουν φτάσει οι νεκροί στο Ιράν μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στη χώρα για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων σήμερα, επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να προσάγουν «όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες», σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε σήμερα. «Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί και έχουμε ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εντοπίσουν όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στους δρόμους, αλλά και όσους θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας, και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά», ανέφερε η ανακοίνωση.

People are still protesting, the government has slowed down the internet, Instagram is filtered, WhatsApp is not working in many areas. This video is from last night #Mashad #Iran #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/62gWPiGjPj

Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε «τη βίαιη καταστολή» και την «παράνομη χρήση χειροβομβίδων, σφαιρών από ατσάλι, δακρυγόνων, κανονιών νερού και γκλομπ με στόχο να διαλυθούν οι διαδηλωτές».

See ho many people are being killed for protesting the brutal death of #MahsaAmini, who was murdered by Hijab police for wearing improper hijab.

A headscarf is worth more than our life in Iran. I call on women in the world to show their solidarity.

pic.twitter.com/JmhUMt2HuA