Οργή, χάος και εξέγερση στο Ιράν για την 22χρονη που θανατώθηκε επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντήλα της (vid)

Στους δρόμους έχουν βγει χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν διαμαρτυρόμενοι για τον βασανισμό και τον θάνατο της 22χρονης.

Λαϊκή εξέγερση και αναταραχές με απολογισμό οκτώ νεκρούς στο Ιράν, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν για τον βασανισμό και τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι από τους αστυνομικούς επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντήλα της.

Today, a 22-yr-old woman died in #Iran after being beaten on head by the regime’s “morality police” for not “properly” wearing her Hijab. Her name was Masha Amini.



Her crime was showing some hair. Let that sink in… pic.twitter.com/y7KpmJ7Z1X — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 16, 2022

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε αρκετές πόλεις της χώρας και η μόνη πληροφόρηση που υπάρχει είναι μέσω των social media, διότι οι αρχές έχουν «ρίξει» το ίντερνετ.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα της Μάχσα, ο οποίος κατήγγειλε ότι οι αρχές δεν τον άφησαν να δει την κόρη του μετά τον θάνατό της. Όπως είπε οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η κοπέλα έπαθε καρδιακή προσβολή και στην συνέχεια έπεσε σε κώμα.

Όμως, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. «Λένε ψέμματα. Όλα είναι ένα ψέμα. Όσο και αν παρακάλεσα δεν με άφησαν να την δω αφότου πέθανε. Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν», δήλωσε ο πατέρας της.

And this is how mass demonstrations take place in #Iran. pic.twitter.com/tWyzQNeoz3 — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Powerful scene in Iran. Women dance and burn their veils to the applause of the crowd.



Protests against the regime continue to grow across the country tonight 🚨



🔊sound pic.twitter.com/DVtITo7qP4 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 20, 2022