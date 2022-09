Νεαρός πέρασε με πατίνια μπροστά από την βασιλική παρέλαση και τον «κατεδάφισαν»: «Τι έκανα;» φώναζε - «Πυροβολήστε τον» (vids)

Τον πήραν σηκωτό, την ώρα που περνούσε η πομπή του βασιλιά εν μέσω χειροκροτημάτων.

«Γιατί με στραγγαλίζεται; Τι έκανα;» φώναζε απεγνωσμένα ένας νεαρός με πατίνια στην Αγγλία, ο οποίος έκανε το λάθος και μπήκε στον αποκλεισμένο δρόμο, από τον οποίο θα περνούσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο κόσμος συγκεντρωμένος στα δεξιά και αριστερά του δρόμου, ανέμενε να περάσει με την πομπή του ο βασιλιάς Κάρολος, φυσικά υπό τη συνοδεία μεγάλης αστυνομικής δύναμης. Ο νεαρός όμως με τα πατίνια, αψήφησε τις ταμπέλες που έδειχναν ότι ο δρόμος είναι αποκλεισμένος και μπήκε.

"Why are you strangling me? I didn't know!"



A teenager is manhandled by police for innocently rollerblading in the direction of the Royal convoy in London.



pic.twitter.com/gT1IZztNGU