Οι 5 ανατριχιαστικές προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2023: Νέα τάξη πραγμάτων

Ο Γάλλος αστρολόγος προέβλεψε κάποια γεγονότα που ισχυρίζεται ότι θα συμβούν το 2023.

Πέντε ανατριχιαστικές προφητείες για το 2023 έχει κάνει ο γνωστός Γάλλος αστρολόγος, Νοστράδαμος. Μετά την πρόβλεψη ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επρόκειτο να παραιτηθεί από τον θρόνο λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τη στιγμή που πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ, οι πιστοί οπαδοί του Νοστράδαμου ανέλυσαν τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο 2023 από τις προβλέψεις του Γάλλου.

Πρώτον, ο πόλεμος στην Ουκρανία που προκλήθηκε από την ρωσική εισβολή, σύμφωνα με τον Νοστράδαμο θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις και θα εξελιχθεί σε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρόβλεψη βασίζεται σε μια φράση του Γάλλου, η οποία λέει: «Επτά μήνες ο Μεγάλος Πόλεμος, οι άνθρωποι θα πεθάνουν από την κακία».

Ωστόσο, ο Γάλλος αστρολόγος θα μπορούσε να αναφέρεται στη διαμάχη της Νοτιοανατολικής Ασίας μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν και στην πιθανότητα συγκρούσεων που σχετίζονται με πυρηνικά. Η σύγκρουση θα μπορούσε να κινδυνεύσει να κλιμακωθεί αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν την υποστήριξή τους προς την Ταϊβάν, εγκρίνοντας ένα νομοσχέδιο 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της άμυνας της χώρας ενάντια στην Κίνα. Ωστόσο, αν κάποιος ζει στη Ρουέν, μια πόλη που βρίσκεται στη βόρεια Γαλλία, μπορεί να αναπνέει με ανακούφιση, καθώς σύμφωνα με την πρόβλεψη του Νοστράδαμου δεν θα απειληθεί.

While the U.S. arms Taiwan, China arms itself.



The infographic shows U.S. arms shipments to Taiwan under the Foreign Military Trade Program under various U.S. presidents since 1990.



Symbols:

▫️China's military budget (left axis).

▫️U.S. arms transfers to Taiwan (right axis). pic.twitter.com/hN32U2yRp4