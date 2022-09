Σοκάρονται όσοι μαθαίνουν τον πραγματικό λόγο που δημιουργήθηκε το YouTube

Το YouTube δημιουργήθηκε αρχικά για έναν πολύ διαφορετικό σκοπό και πραγματικά, αυτός έχει σοκάρει όσους τον πληροφορούνται.

Να, που (τελικά) δεν γνωρίζαμε τον πραγματικό λόγο που δημιουργήθηκε το YouTube και η αλήθεια είναι πως ένα «σοκ» το προκαλεί, καθώς είχαμε πολύ διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μας.

Ο μεγαλύτερος ιστότοπος κοινής χρήσης βίντεο στον κόσμο περιέχει τα πάντα: Από μουσικά μέχρι γκάφες και αστεία βίντεο ή ακόμη από επεισόδια δημοφιλών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών μέχρι ιδιωτικά κανάλια, από τα οποία βγάζουν εκατομμύρια οι κάτοχοί τους.

Εκατοντάδες ώρες «φρέσκου» περιεχομένου «ανεβαίνουν» στον ιστότοπο κάθε λεπτό και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν το διαδίκτυο χωρίς αυτό. Όμως…

Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το YouTube στις 14 Φεβρουαρίου 2005 (και αυτή η ημερομηνία θα έπρεπε να σας δώσει μια ιδέα), υποτίθεται ότι ήταν ένας ιστότοπος για ραντεβού μέσω βίντεο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να «ανεβάσουν» βίντεο που μιλούσαν για τον σύντροφο των ονείρων τους.

Ο συνιδρυτής του YouTube, Steve Chen, πίστευε ότι οι άνθρωποι θα αγαπούσαν έναν ιστότοπο όπου θα μπορούσαν να δημοσιεύουν τα βίντεο γνωριμιών τους, για να τα δει ο κόσμος και ίσως να καταλήξουν να συναντήσουν τον «ένα ή τη μία τον μοναδικό ή τη μοναδική».

Μιλώντας μάλιστα στο συνέδριο SXSW το 2016, είχε πει: «Πάντα πιστεύαμε ότι μπορούσε να υπάρχει κάτι με βίντεο εκεί έξω, αλλά ποια θα ήταν η πραγματική εφαρμογή του στην πράξη; Πιστεύαμε ότι το ραντεβού θα ήταν η προφανής επιλογή».

Βέβαια κανείς δεν δημοσίευσε βίντεο στο YouTube εκείνες τις πρώτες μέρες του ιστότοπου και ο Chen είπε μάλιστα ότι πήγαν ακόμη και στο Craigslist και πρόσφεραν στις γυναίκες 20 δολάρια για να «ανεβάσουν» βίντεο γνωριμιών τους στον ιστότοπο, κάτι όμως που δεν λειτούργησε.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, δημοσιεύτηκε το πρώτο βίντεο του ιστότοπου με τον συνιδρυτή του YouTube Jawed Karim να βρίσκεται στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο. Ένα βίντεο με έναν τίτλο… καθόλου δημιουργικό: «Me at the zoo», δηλαδή «εγώ στον ζωολογικό κήπο» που όμως έχει προβληθεί πάνω από 240 εκατομμύρια φορές.

Όσοι το έχουν πληροφορηθεί λοιπόν όλο αυτό μένουν σοκαρισμένοι, καθώς η αλήθεια είναι πως δεν πάει το μυαλό κανενός σε αυτό.



Ενάμιση χρόνο μετά το πρώτο βίντεο στον ιστότοπο, το YouTube αγόρασε η Google για 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια. «Ευκαιρία» για εκείνες τις μέρες, αν αναλογιστεί κανείς πως σήμερα μιλάμε για τον δεύτερο ιστότοπο με τις περισσότερες επισκέψεις στο διαδίκτυο, μετά την ίδια την Google. Αποφέρει δε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων!