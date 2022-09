Ανακοινώθηκαν τα νέα δωρεάν παιχνίδια PS4 και PS5 για τους συνδρομητές του PlayStation Plus (vid)

Η Sony συνεχίζει να επενδύει στο περιεχόμενο της συνδρομητικής της υπηρεσίας.

Η Sony ανακοίνωσε τα νέα παιχνίδια που έρχονται στο PlayStation Plus μέσα στον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την λίστα για τους συνδρομητές των τριών πακέτων.

Υπάρχουν νέα games και για τους συνδρομητές του PlayStation Plus Essential, αλλά και για όσους έχουν συνδρομή στα Extra και Premium tiers.

Τα τρία νέα μηνιαία παιχνίδια που θα προστεθούν για όλους είναι τα Toem (PS5), Granblue Fantast: Versus (PS4) και Need for Speed Heat (PS4).

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των έξτρα παιχνιδιών για τα μέλη PS Plus Premium και PS Plus Extra, θα προστεθούν από τις 20 Σεπτεμβρίου τα εξής: Alex Kidd in Miracle World DX (PS5), Deathloop (PS5), Monster Energy Supercross – The Official videogame 5 (PS5), Alex Kidd in Miracle World DX (PS4), Assassin’s Creed Origins (PS4), Chicory: A Colorful Tale (PS4), Dragonball Xenoverse 2 (PS4), Monster Entery Supercross – The Official videogame 5 (PS4), Rabbids Invasion: The Interactive Show (PS4), Rayman Legends (PS4), Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition (PS4), Spiritfarer: Farewell Edition (PS4) και Watch Dogs 2 (PS4).

Τέλος, στον κατάλογο των κλασικών τίτλων θα μπουν στις 20 του μήνα τα παρακάτω: Syphon Filter 2 (PS1), Bentley’s Hackpack (PS3), The Sly Collection (PS3), Sly Cooper: Thieves in Time (PS3), Kingdom of Paradise (PSP) και Toy Story 3 (PSP).