O Guy Gerber έρχεται το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στο Bolivar

Support by Trixx b2b Steph, Ezara και Rezo b2b Jay Madox.

Το Bolivar και η Minotaur – Minotaur παρουσιάζουν τον καταξιωμένο και αγαπητό όσο λίγοι, superstar Guy Gerber. O Ισραηλινός dj/producer με ρεκόρ πωλήσεων και αμέτρητες sold out εμφανίσεις έρχεται για πρώτη φορά στο Bolivar για μια μοναδική νύχτα. Support djs: Trixx b2b Steph / Ezara / Rezo b2b Jay Madox.

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Doors Open: 21:00

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air