Ένας 17χρονος Βελγοβρετανός έγινε ο νεότερος πιλότος που έκανε μόνος του τον γύρο του κόσμου (vid)

Ο Μακ κάλυψε 54.000 χιλιόμετρα σε 221 ώρες, πέρασε από 30 χώρες και αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, μέχρι και 48 βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα στις άλλες περιπέτειές του.

Στα 17 του χρόνια ο Βελγοβρετανός Μακ Ράδερφορντ κέρδισε το στοίχημα: έγινε σήμερα ο νεότερος πιλότος που κατάφερε να κάνει μόνος του τον γύρο του κόσμου με ένα υπερελαφρύ αεροσκάφος. Χρειάστηκε πέντε μήνες και μία ημέρα για να πετύχει τον στόχο αυτόν. Σήμερα το απόγευμα προσγειώθηκε στο μικρό αεροδρόμιο της πόλης Ράντομιρ, στη Βουλγαρία, σε απόσταση περίπου μιας ώρας από τη Σόφια.

Φορώντας τη στολή του πιλότου και ένα γαλάζιο κράνος που κάλυπτε τα μακριά μαλλιά του, ο αδύνατος έφηβος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αλλά και τη λύπη του επειδή αυτό το «φανταστικό» ταξίδι, που του χάρισε «το αίσθημα της απόλυτης ελευθερίας», έφτασε στο τέλος του.

«Θέλω να δείξω ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κυνηγήστε τα όνειρά σας!», είπε.

Ο Μακ κάλυψε 54.000 χιλιόμετρα σε 221 ώρες, πέρασε από 30 χώρες και αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, μέχρι και 48 βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα στις άλλες περιπέτειές του. Στα τέλη Ιουλίου αναγκάστηκε λόγω των σφοδρών ανέμων να προσγειωθεί στο Ατού, ένα ακατοίκητο νησί στις Αλεούτιες νήσους, στα δυτικά της Αλάσκας. Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που είχε μαζί του εμποτίστηκαν από τα καύσιμα και ικανοποίησε την πείνα του τρώγοντας σοκολάτες, όπως είπαν οι γονείς και η αδελφή του, που ήταν παρόντες στην υποδοχή.

🛩️ Mack Rutherford kicked off his solo plane journey around the world from the Bulgarian capital Sofia. The 16-year-old British-Belgian pilot aims to become the youngest person to fly solo around the world in a small plane pic.twitter.com/f4bkszXXQl