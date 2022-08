Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Η κατάσταση της υγείας των έξι τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστη και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που οδήγησαν στους πυροβολισμούς.

Νεκρός είναι ένας άνδρας στη Βαλτιμόρη, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, οι δύο ύποπτοι δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για το περιστατικό το μεσημέρι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα ατόμων στεκόταν σε διασταύρωση όταν από το σημείο πέρασε ασημί όχημα Lexus στην περιοχή στο Park Heights.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW