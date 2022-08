The Last of Us: Το HBO μοιράζεται μαζί μας τα πρώτα πλάνα από τη σειρά του PlayStation (vid)

Δείτε πως έχει μεταφερθεί το δημοφιλές videogame στη νέα σειρά της πλατφόρμας.

Η μεταφορά ενός videogame σε τηλεοπτική σειρά είναι πάντα μεγάλο ρίσκο και ειδικά οι gamers κρατούν μικρό καλάθι, αλλά φαίνεται πως το HBO έχει πετύχει διάνα με το The Last of Us. Το δίκτυο έδωσε στη δημοσιότητα κάποια πρώτα πλάνα για την παραγωγή του, ανάμεσα σε αρκετές ακόμη που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μέσα από ένα μεγάλο trailer βλέπουμε τις σειρές που έρχονται και στο 01.41 παρακολουθούμε για πρώτη φορά και το πως έρχεται το videogame στην μικρή οθόνη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Πέντρο Πασκάλ (Τζόελ) και Μπέλα Ράμσει (Έλι), ενώ στον τομέα της παραγωγής και του σεναρίου συμμετέχουν και άνθρωποι της Naughty Dog, όπως ο Νιλ Ντράκμαν. Ο τελευταίος, δε, μετά τη δημοσίευση του trailer σημείωσε στο Twitter πως «δεν έχετε δει ακόμη τίποτα».

You ain’t seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

Η σειρά The Last of Us αναμένεται να διατεθεί για προβολή κάποια στιγμή μέσα στο 2023.