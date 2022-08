Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο φωτιές σε σταθμούς του μετρό (vid)

Μεγάλη πυρκαγιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου ανάγκασε τις αρχές να σταματήσουν δρομολόγια τρένων.

Περίπου 70 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να κατασβέσουν πυρκαγιά σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Σάουθγουορκ, στο κεντρικό τμήμα του Λονδίνου, η οποία κατέστησε υποχρεωτική τη διακοπή δρομολογίων των τρένων στην περιοχή και την εκκένωση κάποιων κτιρίων, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του.

Εικόνες που αναρτήθηκαν από την πυροσβεστική στο Twitter δείχνουν καπνό να βγαίνει από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα και έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Σάουθγουορκ και Λόντον Μπριτζ έκλεισαν.

Six fire engines and around 40 firefighters have been called to a fire on Union Street in #Southwark. More info to follow pic.twitter.com/MZcjhzMa3y