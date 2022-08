Πανικός σε πτήση στη Λάρνακα: Ημίγυμνη γυναίκα ισχυριζόταν ότι είχε εκρηκτικά και φώναζε «Allahu Akbar» (vid)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση από τη Λάρνακα της Κύπρου για Μάντστεστερ.

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες και το προσωπικό μιας πτήσης από τη Λάρνακα της Κύπρου για Μάντστεστερ όταν μία γυναίκα, λίγο μετά την απογείωση, γδύθηκε και άρχιζε να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» προσπαθώντας να μπει στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.

Το επεισόδιο έγινε στις 9 Αυγούστου, στην πτήση Jet2 από τη Λάρνακα προς στο Μάντσεστερ. Τελικά ένας 35χρονος πατέρας τριών παιδιών ήταν εκείνος, ο οποίος κατάφερε να συγκρατήσει τη γυναίκα, που είχε μείνει μόνο με τα εσώρουχά της και βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση.

Η γυναίκα, γύρω στα 30, ισχυριζόταν ότι έχει εκρηκτικά και ρωτούσε τα παιδιά αν είναι έτοιμα να πεθάνουν. Μάλιστα, είπε στους τρομοκρατημένους επιβάτες και το προσωπικό του αεροπλάνου ότι οι γονείς της ήταν μέλη του ISIS.

Ο πατέρας επενέβη συγκρατώντας τη γυναίκα και δήλωσε πως όταν την ρώτησε γιατί λέει τέτοια πράγματα, εκείνη απάντησε «αν δεν το έκανα, θα γινόταν έκρηξη και θα πέθαναν όλοι».

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Παρίσι και η γυναίκα συνελήφθη από δύο Γάλλους αστυνομικούς.

Hero British father-of-three, 35, restrains woman claiming to have explosives after she stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting 'Allahu Akbar' on Jet2 flight from Cyprus to Manchester

