Viral ξανά ο Τζο Μπάιντεν, που δεν μπορούσε να βάλει το σακάκι του και του έπεσαν τα γυαλιά (vid)

Ορατές οι δυσκολίες που είχε να φορέσει το σακάκι του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ένα ακόμη βίντεο με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Τζο Μπάιντεν, κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις έχει αποβιβαστεί από ελικόπτερο που τον μετέφερε στο Κεντάκι και όπως φαίνεται στο βίντεο του Independent δυσκολεύεται να βάλει το σακάκι του.

Κάποια στιγμή, η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν, η οποία είναι στο πλευρό του, στην επίσκεψή τους στις περιοχές του Κεντάκι που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες, τον βοηθάει να βάλει το σακάκι του.

Joe Biden gets stuck in his jacket and drops his aviators pic.twitter.com/qsFtAlMfBK