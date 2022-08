Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 13 νεκροί, 41 τραυματίες από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο (vid)

13 νεκροί και 41 τραυματίες στην πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νυχτερινό κέντρο κοντά στην τουριστική πόλη Πατάγια, νοτιοανατολικά της Μπανγκόκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ άλλοι 41 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδας) στο νυχτερινό κέντρο «Mountain B», στην περιοχή Σαταχίπ, είπε μέλος της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στις 04:00 (τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία εικονίζεται το κτίριο στις φλόγες και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν και τρέχουν για να σωθούν εν μέσω πυκνού μαύρου καπνού. Τα ρούχα μερικών από αυτούς έχουν πάρει φωτιά.

13 people were killed and 35 injured in a nightclub fire in Chonburi Province, #Thailand..#Bayraktar #donatebayraktar #China #Taiwan pic.twitter.com/88jrcmJOtx