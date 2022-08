Πώς ένας άντρας σκότωσε τους περισσότερους ανθρώπους στην ιστορία

Ο Τόμας Μίντγκλεϊ Τζούνιορ κατάφερε να σκοτώσει χωρίς να το θέλει ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Ένας διάσημος επιστήμονας σκότωσε κατά λάθος σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους και κατάφερε να επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή. Ο Τόμας Μίντγκλεϊ Τζούνιορ (18 Μαΐου 1889 – 2 Νοεμβρίου 1944) ήταν Αμερικανός μηχανολόγος και χημικός μηχανικός. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βενζίνης με μόλυβδο (τετρααιθυλομόλυβδος) και μερικών από τους πρώτους χλωροφθοράνθρακες (CFC), πιο γνωστούς στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επωνυμία Freon.

Και τα δύο προϊόντα απαγορεύτηκαν αργότερα από κοινού λόγω των επιβλαβών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Του χορηγήθηκαν περισσότερες από 100 πατέντες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, όπως είχε πει ο περιβαλλοντολόγος Τζούνιορ ΜακΝιλ, ο Μίντγκλεϊ έκανε περισσότερο κακό στην ατμόσφαιρα.

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο Μίντγκλεϊ άρχισε να πουλάει τη βενζίνη με μόλυβδο, που κυκλοφόρησε στην αγορά με το όνομα «Ethyl», χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά για τις επιβλαβείς παρενέργειές της, όπως ευερεθιστότητα, κόπωση, απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος, εμετό, απώλεια μνήμης, ακόμη και θάνατο.

