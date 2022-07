Νέο video αστυνομικής βίας με πισώπλατη γονατιά σε πισθάγκωνα συλληφθέντα: «Βάλτε ήρεμα τις χειροπέδες» (vid)

Ακόμα ένα ντοκουμέντο της βίαιης συμπεριφοράς αστυνομικού προς συλληφθέντα, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν τον απειλούσε.

Από προχθές το απόγευμα, στα social media έχουν αναρτηθεί ουκ ολίγα videos από τα περιστατικά αστυνομικής βίας που υπήρξαν την Πέμπτη το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια της πορείας για τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Από την επίθεση των αστυνομικών στους διαδηλωτές, αυτή σε φωτορεπόρτερ μέχρι και το δακρυγόνο σε άτομο με αμαξίδιο και την μπουνιά σε συλληφθέντα. Πριν όμως τη στιγμή που ο τελευταίος δέχεται το αναίτιο χτύπημα, ενώ συνοδεύεται από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, είχαμε ακόμα ένα τέτοιο που καταγράφηκε σε video.

Αυτό είναι από τη στιγμή της σύλληψής του, ψηλά στην Πανεπιστημίου. Όπως μπορείτε να δείτε, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν αντιστέκεται στα ΜΑΤ που τον έχουν περιορίσει και την ώρα που προσπαθούν να του δέσουν τα χέρια, απλά λέει «βάλτε ήρεμα της χειροπέδες, ήρεμα, ήρεμα».

Τότε σε εκείνο το σημείο και ενώ δεν υπήρχε καμία απειλεί είτε από τον ίδιο, είτε από τους ανθρώπους που είναι γύρω, ο άνδρας αυτός δέχεται μία γονατιά από άνδρα των ΜΑΤ και αρχίζει να κραυγάζει από τον πόνο.

Arrested protester in handcuffs assaulted by 🇬🇷 police during #Michailidis_Hungerstrike protest in Athens, July 28th pic.twitter.com/YpE8GArJTb