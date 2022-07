Αστυνομική βία μπροστά στην κάμερα: Άνδρας των ΜΑΤ ρίχνει μπουνιά σε δεμένο πισθάγκωνα (vid)

Άνανδρη επίθεση άνδρα των ΜΑΤ σε συλληφθέντα της χθεσινής πορείας για τον Γιάννη Μηχαηλίδη, άνευ λόγου και αιτίας.

Από χθες το απόγευμα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετά ντοκουμέντα αστυνομικής βίας που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας.

Η απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε όσους συμμετείχαν στην πορεία για τον Γιάννη Μηχαηλίδη, το ξύλο σε φωτογράφους που κάλυπταν την διαδήλωση, αλλά και το δακρυγόνο που πετάχτηκε σε άτομο με κινητικά προβλήματα που ήταν σε αμαξίδιο.

Το πιο εξοργιστικό όμως ήταν ένα άλλο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Αν και ο συγκεκριμένος δεν κάνει κάτι, είναι δεμένος πισθάγκωνα και οδηγείται από δύο άνδρες των ΜΑΤ, ένας άλλος έρχεται από πλάγια και ξαφνικά, άνευ λόγου και αιτίας του ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο και φεύγει.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους, αλλά λόγω της έντασης δεν είχαν συνέχεια.

Shameful combination of brutality and cowardice from Greek Police at the #michailidis_hunger_strike Demo tonight. #free_michailidis #antireport pic.twitter.com/mKIEvLAoEd