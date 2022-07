Αεροπλάνο της Emirates πετούσε για 14 ώρες με τρύπα στο πλάι: Δυνατός κρότος θορύβησε τους επιβάτες

Πιλότοι και επιβάτες έψαχναν να δουν τι ήταν και μετά την αναγκαστική προσγείωση είδαν έκπληκτοι μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του αεροσκάφους.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μία πτήση της Emirates από το Ντουμπάι στην Αυστραλία, καθώς το αεροπλάνο ταξίδευε επί 14 ώρες έχοντας μία μεγάλη τρύπα στο πλάι.

Το Airbus A380 προσγειώθηκε στο Μπρίσμπεϊν την 1η Ιουλίου μετά από πτήση σχεδόν 14 ωρών. Στη διάρκεια αυτών των ωρών, οι πιλότοι επικοινώνησαν με τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέροντας πως είχαν ένα ύποπτο ζήτημα να αντιμετωπίσουν.

Αρχικά, το πλήρωμα υποψιάστηκε ότι έσκασε κάποιο ελαστικό κατά την απογείωση στο Ντουμπάι, ενώ μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν πως άκουσαν ένα μεγάλο κρότο λίγο μετά την απογείωση.

Emirates A380 flies from Dubai to Brisbane with a hole in its fuselage after being damaged on takeoff from a blown tyre. The aircraft is still on the ground in Brisbane following the incident. pic.twitter.com/CwoMJKaL2L