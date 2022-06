Το καταφέραμε κι αυτό: Βρέθηκαν ανθρώπινα σκουπίδια στον πλανήτη Άρη

Σύμφωνα με τη NASA, ένα ρόβερ της, βρήκε κομμάτι ανθρώπινων σκουπιδιών, την ώρα που περιπλανιόταν στον πλανήτη Άρη.

Σα να μην έφτανε, σα να μην ήταν αρκετό, που έχουμε βρωμίσει τον πλανήτη μας με ένα σωρό σκουπίδια, που τον ρυπαίνουμε και τον καταστρέφουμε με σταθερά και γοργά βήματα, φαίνεται πως θα επεκταθούμε και στην καταστροφή κι άλλων πλανητών. Σύμφωνα με τη NASA, ένα ρόβερ της, βρήκε κομμάτι ανθρώπινων σκουπιδιών, την ώρα που περιπλανιόταν στον πλανήτη Άρη.

«Η ομάδα μας εντόπισε κάτι απροσδόκητο: Είναι ένα κομμάτι θερμικής κουβέρτας που πιστεύουμε ότι μπορεί να προήλθε από το στάδιο της κατάβασης μου, το πυραυλοκίνητο τζετ την ημέρα της προσγείωσης μας το 2021» ανέφερε η ομάδα της NASA.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

«Αυτό το γυαλιστερό κομμάτι αλουμινόχαρτου, είναι μέρος μιας θερμικής κουβέρτας. Ένα υλικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Πραγματικά είναι μεγάλη έκπληξη που το βρίσκουμε εδώ, καθώς το σκάφος κατάβασής μας συνετρίβη περίπου 2 χλμ. Μακριά. Μήπως αυτό το κομμάτι «προσγειώθηκε» εδώ ή το φύσηξε εδώ ο άνεμος;»

Η ανακάλυψη αυτή πυροδότησε φόβο για περισσότερα ανθρώπινα σκουπίδια στο διάστημα. Αυτή η είδηση πυροδότησε κύμα σχολίων στα social media με τους περισσότερους να γράφουν: «Λοιπόν, ξεκινάμε να καταστρέφουμε αυτόν κι αυτόν τον πλανήτη όπως καταστρέψαμε τη Γη», αλλά και «δεν υπάρχουν άνθρωποι ακόμα εκεί αλλά έχουμε ήδη αφήσει σκουπίδια».

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8