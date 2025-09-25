Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Τι υποστηρίζει η Apple για το μπλόκο στη «ζωντανή μετάφραση» και το αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Apple ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει σειρά νομοθετημάτων σχετικά με την τεχνολογία, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ενδέχεται να σταματήσει να διαθέτει ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στις 27 χώρες της ΕΕ.

Στην πιο πρόσφατη από τις αντιπαραθέσεις της με τις Βρυξέλλες, η εταιρεία υποστηρίζει πως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) «οδηγεί σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες των Apple, εκθέτοντάς τους σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσοντας τη λειτουργία των προϊόντων της».

