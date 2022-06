Καουμπόι με λάσο πάνω σε άλογο βγήκε σε αυτοκινητόδρομο της Οκλαχόμα για να πιάσει αγελάδα (vid)

Ένα απίστευτο σκηνικό πέτυχαν οι οδηγοί αυτοκινητόδρομου στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Με ανοιχτό το στόμα έμειναν οι οδηγοί που διέσχιζαν αυτοκινητόδρομο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν είδαν έναν καουμπόι να κυνηγάει με λάσο πάνω στο άλογό του μια αγελάδα που το είχε... σκάσει.

Το περιστατικό έγινε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο Ι-40 της Οκλαχόμα, όπου το ζώο έτρεχε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και στα διαχωριστικά διαζώματα. Ο καουμπόι πάνω στο άλογό του κυνηγούσε την αγελάδα, προσπαθώντας να την πιάσει.

Κάποια στιγμή δύο αυτοκίνητα «έκλεισαν» την αγελάδα, αλλά λίγο μετά ο καουμπόι κατάφερε να την πιάσει χρησιμοποιώντας το λάσο του και με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του ακινητοποίησαν το ζώο. «Πρέπει να είσαι υπομονετικός και να περιμένεις την ευκαιρία», ανέφερε μιλώντας για το περιστατικό.

Commuters on an interstate in Oklahoma City were treated to a free rodeo show when a cowboy had to lasso a loose cow during morning traffic. https://t.co/tb5KwJlY0Y pic.twitter.com/afKAqbpabR