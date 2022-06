«Σεσημασμένοι» γλάροι στη Βρετανία: «Κλέβουν» σνακ από σούπερ μάρκετ και ξυπνούν κόσμο από τα χαράματα (vid)

Γυναίκα λέει ότι ο ένας γλάρος τρομοκρατούσε την οικογένειά της για πέντε χρόνια ξυπνώντας τους στις 5 το πρωί κάθε μέρα. Μια άλλη καταγγελία κάνει λόγο για «κλέφτη» γλάρο.

Μια «καταγγελία» έκανε μια γυναίκα από την Ουαλία, η οποία ανέφερε πως ένας γλάρος «τρομοκρατούσε» την οικογένειά της για πέντε μήνες ξυπνώντας τους στις 5 το πρωί κάθε μέρα.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Ceri Bradshaw μοιράστηκε την εμπειρία της από τον γλάρο. «Ο αγώνας είναι πραγματικός. Αυτός ο γλάρος παρενοχλούσε την οικογένειά μου πριν από μερικά χρόνια. Με ξυπνούσε στις 5 το πρωί επί μήνες».

Οι χρήστες ρώτησαν την Bradshaw πώς το αντιμετώπισε κι εκείνη αστειεύτηκε λέγοντας: «Τα νεροπίστολα ήταν χρήσιμα».

Η ανάρτησή της Bradshaw ήταν ως απάντηση σε έναν άλλο χρήστη του Twitter που παραπονέθηκε για έναν γλάρο ενώ βρισκόταν σε διακοπές.

Ο χρήστης έγραψε: «Έφτασα στο Airbnb μας. Η γυναίκα που το έχει, μας επεσήμανε τα συνηθισμένα - κλειδιά εδώ, κωδικό πρόσβασης wifi - και μετά είπε "και πρέπει να σας πω για... τον γλάρο"».

«Αποδείχθηκε ότι κάποιος φωλιάζει έξω από την κρεβατοκάμαρά μας και δεν πρέπει να το κοιτάξουμε γιατί διαφορετικά αναστατώνεται και θα επιτεθεί στα παράθυρα», ανέφερε ο χρήστης που μοιράστηκε την ιστορία του.

The struggle is real. This seagull carried out a sustained campaign of harassment to us a few years ago. Used to wake me up at 5am with this kind of shit for months on end.Took some serious strategy to beat it. I shot it in the end (not really, don’t lose your shit tweeps) pic.twitter.com/cIlQf5UEq9