Εμφανίστηκε στην αγορά το πρώτο PS5 bundle με το Horizon Forbidden West

Φαίνεται πως σιγά-σιγά επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικές καταστάσεις για την αγορά.

Το PS5 μπορεί ακόμη να είναι δυσεύρετο και να μην υπάρχει άμεσα διαθέσιμο στα ράφια των καταστημάτων, ωστόσο φαίνεται πως η Sony έχει εξυπηρετήσει με κάποια κύματα εισαγωγών όσους ήθελαν να το αποκτήσουν από την πρώτη μέρα.

Με τη λογική ότι οι παραδόσεις συσκευών έχουν αρχίσει να ομαλοποιούνται και σιγά-σιγά να εξυπηρετούνται ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές, η ιαπωνική εταιρεία επιστρέφει με κάποιο τρόπο στις κανονικές της συνήθειες και έτσι εμφανίστηκε στο εξωτερικό ήδη το πρώτο bundle που περιλαμβάνει τόσο την κονσόλα (στις δύο εκδόσεις της) όσο και το Horizon Forbidden West videogame.

Στην έκδοση με την κονσόλα χωρίς το Blu-ray drive, το παιχνίδι έρχεται σε ψηφιακή μορφή και η προσφορά αυτή έχει το ενδιαφέρον της, καθώς η τιμή του πακέτου (στη Μεγάλη Βρετανία) είναι σχεδόν 20 λίρες κάτω από τα χρήματα που θα έδινε κάποιος για να αποκτήσει τα δύο προϊόντα ξεχωριστά. Μένει να δούμε βέβαια, αν το εν λόγω πακέτο θα εμφανιστεί και προς τα μέρη μας, καθώς κάτι τέτοιο είναι ακόμη άγνωστο.

