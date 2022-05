Απίστευτο ξύλο και χάος σε αεροπλάνο στην Κρήτη: Χτυπήθηκε ο πιλότος, σχεδόν ξεβράκωτος ο δράστης (vid)

Οι αστυνομικοί πήραν σηκωτό τον ματωμένο άντρα, με το παντελόνι του να έχει φτάσει στους... αστραγάλους του.

Σκηνές απείρου κάλλους σε πτήση της WizzAir στην Κρήτη, με δύο μεθυσμένους Βρετανούς να χτυπάνε ακόμα και τον πιλότο και το αεροσκάφος να αργοπορεί χαρακτηριστικά για την επόμενη πτήση του.

Με την πτήση να προσγειώνεται στα Χανιά, οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν δύο μεθυσμένους και επιθετικούς Βρετανούς, πως – λόγω κακής συμπεριφοράς- θα τους συνόδευε η αστυνομία στο αεροδρόμιο. Αυτοί εξαγριώθηκαν και άρχισαν να απειλούν, να φοβερίζουν και να χτυπούν τον κόσμο, με τον πιλότο να βγαίνει κι αυτός από το πιλοτήριο για να τους ηρεμήσει.

Οι δύο άντρες ήταν εξαγριωμένοι, η σύρραξη γενικεύτηκε και χτυπήθηκε ακόμη και ο πιλότος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στην πτήση από το Λονδίνο (Gatwick) δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών από το Bermondsey στο Νότιο Λονδίνο, μαζί με έναν τρίτο, κατανάλωσαν περίπου ένα λίτρο βότκα.

Μια 37χρονη επιβάτης της ίδιας πτήσης μίλησε στη Sun λέγοντας: «Ήταν απόλυτο χάος. Ήταν πολύ επιθετικοί σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Όταν η αεροσυνοδός τους είπε ότι θα κατέβαιναν από το αεροπλάνο όταν προσγειωνόμασταν και θα είχαν αστυνομική συνοδεία, εκείνοι αγρίεψαν. Μια ομάδα αντρών πήγε να τους συγκρατήσει αλλά ξεκίνησαν να τους γρονθοκοπούν.

Ο πιλότος βγήκε έξω και ο τύπος τον χτύπησε και αυτόν. Φαινόταν εντάξει, αλλά ήταν αρκετά ταραγμένος. Ήταν ντροπιαστικό».

Η σύρραξη ήταν τόσο μεγάλη που οι αστυνομικοί έσυραν τον ματωμένο πλέον Βρετανό ταραξία με το παντελόνι του να έχει κατέβει όλο κάτω και να φτάνει στους αστραγάλους του.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1