Απειλούν την Ιωάννα Τούνη και τον δικηγόρο της: «Λένε ότι θα μας κάνουν κομμάτια» (vid)

Απειλητικά μηνύματα δέχεται η Ιωάννα Τούνη σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος της.

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega μίλησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη. Ο γνωστός ποινικολόγος, μάλιστα, αποκάλυψε πως δέχεται απειλητικά μηνύματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για την Ιωάννα Τούνη.

«Όταν βλέπετε μια γυναίκα να λέει ότι παλεύει να αποδείξει ότι είναι το θύμα, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις μετά τη δίκη αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται στην αίθουσα. Δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε στη συνέχεια: «Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου – δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους – τόσο για τη δική μου τη ζωή όσο και για τη ζωή της κυρίας Τούνη. Έχουμε απευθυνθεί στη δίωξη. Μας απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό που ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας.

Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο. Θα βρεθεί από που προέρχονται τα μηνύματα. Μας απειλούν ότι αν συνεχίσουμε, και καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, θα μας κάνουν κομμάτια. Δε μπορεί αυτά τα μηνύματα να είναι από τους κατηγορούμενους, να έχουν αυτό το θράσος».

