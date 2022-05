Παγκόσμια τρέλα για το εικονικό παιχνίδι που είναι τόσο ρεαλιστικό, που δεν καταλαβαίνεις αν είναι η πραγματικότητα (vids)

Που βρισκόμαστε; Στην πραγματική ζωή ή σε μια εικονική πραγματικότητα;

Κοιτάς το βίντεο, ξανά και ξανά και δεν μπορείς να αντιληφθείς αν αυτό που βλέπεις είναι μια 3D δημιουργία. Ένα video game, ένα τέχνασμα φτιαγμένο από τη μηχανή γραφικών υπολογιστών 3D Unreal Engine 5. Που βρισκόμαστε; Στην πραγματική ζωή ή σε μια εικονική πραγματικότητα;

Όπως θα δείτε ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι «ζωντανός», είναι πραγματικός. Νομίζεις πως θα επιβιβαστείς στο τρένο ή θα ανέβεις τα σκαλιά. Κι όμως είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός που κατασκευάστηκε στο Unreal Engine 5 και άφησε τους πάντες έκπληκτους και άφωνους.

«Είμαι πεπεισμένος πως είμαστε στο Matrix. Ειλικρινά, είναι τρομακτικό όσο όμως και όμορφο» έγραψε ένας χρήστης στο Reddit».

Τα πλάνα προέρχονται από τον καλλιτέχνη Lorenzo Drago, ο οποίος αναδημιούργησε τον σταθμό Etchū-Daimon της Ιαπωνίας χρησιμοποιώντας τη μηχανή Unreal 5 3D και έκλεψε τις εντυπώσεις. Τα βίντεο είναι πραγματικά εντυπωσιακά ρεαλιστικά.

This was supposedly made with @UnrealEngine 5



Video games will just keep getting better! 👏🏻 pic.twitter.com/TK1mYhBC9J