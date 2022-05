Αγόρασε μία αποθήκη για $500 και βρήκε μέσα $7,5 εκατ. σε ρευστό (vid)

Η ιστορία της πιο πολύτιμης αποθήκης που έχει πουλήσει ποτέ ο Dan Dotson, η οποία είχε μέσα ένα χρηματοκιβώτιο με 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Storage Wars» είναι μία από τις πιο διάσημες σειρές στις ΗΠΑ, η οποία προβάλετε μέσω των συνδρομητικών τηλεοράσεων και στην χώρα. Για όσους δεν γνωρίζουν είναι αυτή που διάφορες αποθήκες που έχουν εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες τους, βγαίνουν σε πλειστηριασμό και όποιος κερδίσει παίρνει τα αντικείμενα που έχει μέσα.

Ο Dan Dotson με τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο λέει τα ποσά, είναι ο άνθρωπος που κάνει τις δημοπρασίες αυτές και όποιος τον ρωτάει για το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό που θυμάται, δεδομένα θα πει αυτό από το 2018.

Τότε λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην φιλανθρωπική εκδήλωση «Cars, Stars and Rock N’ Roll» πρόσεξε μία γυναίκα να τον κοιτάζει συνεχώς, σα να θέλει κάτι να του πει. «Μετά από λίγο πλησίασε και μου είπε πως ο σύζυγός της δουλεύει με έναν τύπο που αγόρασε μία αποθηκευτική μονάδα από εμένα για 500 δολάρια και βρήκε ένα χρηματοκιβώτιο μέσα».

Όπως εξήγησε ο πρώτος που φώναξαν για να το ανοίξει, δεν τα κατάφερε, ενώ ο δεύτερος μπόρεσε. Τότε προς μεγάλη έκπληξη διαπίστωσε πως στο εσωτερικό του υπήρχαν 7.500.000 δολάρια.

This unit sells for 500 bucks, buyer finds 7.5 million cash, attorney reaches out on behalf of the previous owner & nicely offers 1.2 million dollars back in return for all money back.

What would you do?

New #StorageWars @aetv

Nov 7th 10/9c @storageauctnet @paytheladylaura pic.twitter.com/8UXJ1xvXkz