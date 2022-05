To Twitter ξεκινάει τη λειτουργία του Twitter Circle για επικοινωνία με πιο κλειστό κύκλο επαφών

Σημαντική αλλαγή για την πλατφόρμα που προσφέρει μία ακόμη λειτουργία.

Το Twitter ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη δοκιμών για τη λειτουργία Twitter Circle.

Πρόκειται για κάτι που θυμίζει το “Close Friends” στο Instagram και ουσιαστικά δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να γράψει και να δημοσιεύσει κάτι για να φτάσει σε έναν επιλεγμένο αριθμό χρηστών, πολύ μικρότερο σε σχέση με τη λίστα αυτών που τον ακολουθούν.

Κάθε tweet για επιλεγμένη ομάδα χρηστών θα είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτούς και μόνο αυτοί θα μπορούν να απαντήσουν και να δουν τις απαντήσεις σας.

Στην παρούσα φάση επιτρέπεται η προσθήκη έως και 150 ατόμων σε έναν κύκλο επαφών και μόνο ο δημιουργός του μπορεί να δει όλα τα μέλη.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό χρηστών της πλατφόρμας προς το παρόν και για να δείτε αν έχετε τη δυνατότητα χρήσης των Circles μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε ένα tweet και να εντοπίσετε αν θα σας εμφανιστεί ή όχι ένα σχετικό μήνυμα σε pop-up.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp