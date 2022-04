Συνδρομητές του Netflix απειλούν πως θα ξεγραφτούν αν τελικά μπουν διαφημίσεις (vid)

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την δήλωση του co-CEO του Netfix, Reed Hastings πως η πλατφόρμα σκέφτεται να προσθέσει διαφημίσεις.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις φαίνεται πως προκαλεί η γνωστοποίηση πως το Netflix για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έχασε ένα σημαντικό μέρος των συνδρομητών της. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει και η τιμή της μετοχής του...

Ωστόσο αυτό που ενδιαφέρει όσους βλέπουν ταινίες και σειρές μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας είναι η ανακοίνωση που έκανε ο co-CEO, ο οποίος είπε πως σε 1 ή 2 χρόνια, ενδεχομένως να μπουν διαφημίσεις σε κάποιο από τα πακέτα.

Κρίνοντας κανείς από τις αντιδράσεις στα social media, οι συνδρομητές του Netflix δεν το άκουσαν και τόσο καλά, καθώς η έλλειψη διαφημίσεων ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να απειλούν πως θα ξεγραφτούν αν όντως γίνει κάτι τέτοιο...

Netflix is considering to put lower-cost ads on the service. pic.twitter.com/EhCAKIn7Th

i love that their solution to losing subscribers is to make changes that will lose them more subscribers