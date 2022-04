Ο Σεϊγκού είπε στον Πούτιν οτι κατέλαβαν την Μαριούπολη: «Να μην περάσει ούτε μύγα» του απάντησε (vid)

Η έκτακτη ενημέρωση του Υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν και η απάντηση που του έδωσε.

Για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ενημέρωσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Σεργκέι Σοϊγκού, το πρωί της Πέμπτης.

Εκεί λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας ενημερώνει τον πρόεδρο της χώρας για την κατάληψη της Μαριούπολης, επισημαίνοντάς του πως έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι στο εργοστάσιο Azovstal που ακόμα αντιστέκονται οι εναπομείναντες Ουκρανοί. Εκεί, αξίζει να σημειωθεί πως έχουν βρει καταφύγιο και άμαχοι...

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα διεθνή ΜΜΕ από τον διάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί με video, ο Βλάντιμιρ Πούτιν του απάντησε: «Πρέπει να σκεφτούμε τις ζωές και την υγεία των στρατιωτών και των αξιωματικών μας. Δεν υπάρχει ανάγκη να συρθούν σε αυτές τις κατακόμβες, να συρθούν στα υπόγεια αυτών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αποκλείστε αυτή τη βιομηχανική ζώνη ώστε να μην περνά ούτε μύγα. Πείτε για άλλη μια φορά σε όλους όσοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει τα όπλα τους να το κάνουν. Η ρωσική πλευρά εγγυάται τις ζωές τους και την αξιοπρεπή τους μεταχείριση σύμφωνα με τη σχετική διεθνή νομοθεσία».

Shoigu tells Putin Mariupol has been taken. Only around 500 Ukrainian fighters remain holding out in the Azovstal plant, he says pic.twitter.com/m1owfXdYTJ