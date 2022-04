Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι η Γη έχει ήδη «χτυπηθεί» από «εξωγήινο» μετεωρίτη (vid)

Το 2014 ένας μετεωρίτης από άλλο αστρικό σύστημα φέρεται να έπεσε στη Γη.

Μια λάμψη που φάνηκε στον ουρανό στην Παπούα Νέα Γουινέα το 2014 ήταν ένας μικρός μετεωρίτης που έπεσε στη Γη, προερχόμενος από άλλο αστρικό σύστημα, όπως ισχυρίζονται δύο επιστήμονες.

Η Διαστημική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (USSC) με μια ανακοίνωση επιβεβαίωσε τα ευρήματα των αστρονόμων του Χάρβαρντ, Amir Siraj και Abraham Loeb. Η σημαντική ανακάλυψη υποδηλώνει ότι αυτοί οι διαστημικοί μετεωρίτες θα μπορούσαν να είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.

Το 2019, ο Siraj και ο Loeb έκαναν μια μελέτη και την δημοσίευσαν στον επιστημονικό διακομιστή προεκτύπωσης ArXiv. Ωστόσο, το έγγραφο δεν αξιολογήθηκε ποτέ και δεν μπόρεσε να δημοσιευτεί σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, καθώς ορισμένα από τα δεδομένα που χρειάζονταν για να επαληθεύσουν τους υπολογισμούς τους θεωρούνταν απόρρητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Vice.

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW