Hackers επιτέθηκαν στην Mailchimp με στόχο κατόχους κρυπτονομισμάτων

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και αφορά 102 άτομα με ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Το Mailchimp, μία από τις πλέον κλασικές πλατφόρμες email marketing, επιβεβαίωσε πως δέχτηκε επίθεση από hackers που είχαν στόχο χρήστες με ηλεκτρονικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Οι hackers κατάφεραν να αποσπάσουν στοιχεία από 102 πελάτες του Mailchip πριν από μερικές μέρες και η πληροφορία ήρθε στη δημοσιότητα από ενοχλήσεις που είχαν χρήστες hardware της Trezor.

We will not be communicating by newsletter until the situation is resolved.

Do not open any emails appearing to come from Trezor until further notice. Please ensure you are using anonymous email addresses for bitcoin-related activity. 2/