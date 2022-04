Μετεωρολόγος πήρε τα παιδιά του στον αέρα: «Κατεβείτε στο υπόγειο, έρχεται τυφώνας» (vid)

O Doug Kammerer θέλησε να ενημερώσει ζωντανά τα παιδιά του που ήταν σπίτι για να προστατευτούν από τον τυφώνα.

Ζωντανά την ώρα που ήταν στον αέρα, ειδοποίησε τα παιδιά του για τον τυφώνα που θα πέρναγε από το σπίτι τους, ένας μετεωρολόγος στις ΗΠΑ.

Ο Doug Kammerer ήταν live στο NBC Washington, παρακολουθώντας έναν τυφώνα που χτυπούσε και το έκανε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τόσο μεγάλη που προειδοποιούσε τους κατοίκους του Maryland ακόμα και για συγκεκριμένους δρόμους που μπορεί να αντιμετώπιζαν πρόβλημα.

Μόνο που σε έναν από αυτούς στο Chevy Chase ήταν και το σπίτι του. Κάτι που με το που το αντιλήφθηκε, αποφάσισε να ειδοποιήσει τα παιδιά του που ήταν εκεί. Έτσι, έκανε λίγο άκρη και επικοινώνησε μαζί τους ζωντανά στον αέρα.

«Κεντ είσαι εκεί φίλε. Θέλω να κατέβεις κάτω στο υπόγειο. Έχουμε προειδοποίηση για τυφώνα. Θέλω να κατέβετε εσύ και η Κάλι όσο πιο γρήγορα μπορείς», ακούγεται να λέει, με τον γιο του να τον ρωτάει ξαφνιασμένος αν πρέπει να το κάνει τώρα: «Με τον μετεωρολόγο να του απαντάει καταφατικά και ζητώντας τους παράλληλα να μείνουν εκεί για 10-15 λεπτά».

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6