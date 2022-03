Οι πρώτες πέντε λέξεις του Chris Rock δημοσίως μετά το χαστούκι του Will Smith ήταν... ξεκαρδιστικές (vid)

Το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock, στην 94η τελετή των Όσκαρ, είναι ένα περιστατικό που ακόμα συζητιέται.

Ο Chris Rock μίλησε τελικά για το περιστατικό στα Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, όπου δέχθηκε χαστούκι από τον Will Smith, επειδή έκανε ένα άστοχο αστείο για την γυναίκα του, την Jada Pinkett Smith.

Ενώ δεν είχε αντιδράσει και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια μετά το χαστούκι, τελικά είπε κάτι μετά το περιστατικό. Συγκεκριμένα οι πρώτες πέντε λέξεις του δημόσια ήταν μόνο για να κάνει χιούμορ.

Ο κωμικός εμφανίστηκε στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης (30/3) για το σόου του στο "Wilbur Theatre" της Βοστώνης, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά από τότε που τον χαστούκισε ο Will Smith.

Not surprised @chrisrock is getting a standing ovation at his first outing after Oscar assault and battery. Calm is indeed a super power. #ActRight 👊🏽 pic.twitter.com/2ZJEWakeb4