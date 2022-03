Ο Δήμαρχος του Μικολάεφ είναι ακόμα ζωντανός επειδή τον πήρε ο ύπνος (vid)

Ο Βίταλι Κιμ άργησε να πάει στο γραφείο επειδή κοιμήθηκε παραπάνω και γλίτωσε από τους βομβαρδισμούς των Ρώσων.

Στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Μικολάεφ, την Τρίτη το πρωί, καθώς οι Ρώσοι θέλουν να εξοντώσουν όλα τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της Ουκρανίας στο πλαίσιο της εισβολής τους.

Από τον πύραυλο κρουζ συνολικά έχασαν την ζωή τους 12 άνθρωποι, όχι όμως και ο δήμαρχος της πόλης που μάλλον ήταν ο βασικός στόχος.

Ο Βίταλι Κιμ κανονικά θα έπρεπε να ήταν και αυτός στο κτήριο που έχει καταστραφεί πλέον, ωστόσο δεν πήγε στην ώρα του, καθώς τον πήρε ο ύπνος. «Περίμεναν για να πάρει ο κόσμος στην δουλειά του και τότε χτύπησαν. Με πήρε ο ύπνος, αλλά είμαι όρθιος τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

The building of the #Mykolaiv regional state administration came under rocket attack by the #Russian occupiers. pic.twitter.com/ckYzK3Ek3W