Έλληνας συγγραφέας «προέβλεψε» εμμέσως την σφαλιάρα του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Ο Χρήστος Τσιόλκας λίγες μέρες πριν είχε γράψει ένα άρθρο για τη χαμένη αίγλη των Όσκαρ, ενώ το 2008 είχε κυκλοφορήσει το μυθιστόρημά του με τίτλο «Το χαστούκι».

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ κάνει το γύρο του κόσμου και μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Τα social media έχουν πάρει... φωτιά και όλοι συζητούν για το επεισόδιο ανάμεσα στον αστέρα του Χόλιγουντ και του παρουσιαστή των Όσκαρ.

Στο Twitter κυκλοφόρησε ότι ο Ελληνοαυστραλός συγγραφέας Χρήστος Τσιόλκας είχε προβλέψει για το χάος στα βραβεία των Όσκαρ πριν την επίσημη βραδιά και συνέδεσαν το άρθρο του με ένα μυθιστόρημα που είχε γράψει το 2008 , «Το χαστούκι».

Στο άρθρο του με τίτλο «Μια ελεγεία για τα κάποτε σπουδαία Όσκαρ», ο Τσιόλκας έγραψε τις σκέψεις του γύρω από τη «ξεπερασμένη» τελετή βράβευσης. «Νοιάζεται πραγματικά κανείς για τα Όσκαρ;», ήταν η ερώτηση που έκανε αρχικά ο συγγραφέας. «Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που η τελετή προβλήθηκε σε prime-time στην Αυστραλία. Η χρονοθυρίδα συνεχίζει να παρακάμπτεται και μεγάλα κομμάτια των βραβείων περικόπτονται προκειμένου να υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαφημίσεις», ανέφερε.

«Το θέμα είναι ότι όλοι παρακολουθούμε τα βραβεία σε ροή. Στο τηλέφωνο ή στο λάπτοπ... Η αίσθηση της περίστασης έχει μειωθεί. Η ίδια η μορφή είναι ξεπερασμένη», συνέχισε ο συγγραφέας, ο οποίος το 2008 έγραψε το μυθιστόρημα με τίτλο «Το χαστούκι». Στην πλοκή του μεταξύ άλλων ένας άντρας χαστουκίζει ένα παιδί που προκαλεί σοκ στην κοινωνία.

The irony of The Slap author Christos Tsiolkas writing this BEFORE the Oscar slap -

‘Oscars are outdated and have lost their gloss – even today’s controversies are boring.’

An elegy for the once-great Oscars | The Saturday Paper https://t.co/KD7G4Bn6Cu