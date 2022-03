Τα social media είναι αμείλικτα: Όταν ο Γουίλ Σμιθ έκανε αστείο για έναν άντρα χωρίς μαλλιά (vid)

Στα social media επανήλθε ένα βίντεο που απεικονίζει χρόνια πριν, τον Γουίλ Σμιθ σε εκπομπή να κάνει πλάκα για έναν άντρα χωρίς μαλλιά: «Κάθε πρωί πρέπει να κάνει κερί».

Το θέμα της ημέρας παγκοσμίως αποτελεί η αντίδραση που είχε ο Γουίλ Σμιθ στα βραβεία Όσκαρ, δίνοντας σφαλιάρα στον παρουσιαστή Κρις Ροκ, όταν αυτός έκανε ένα αστείο για τη γυναίκα του Τζάντα.

Ο κωμικός Κρις Ροκ, είπε πως η Τζάντα θα παίξει το «G I Jane 2», στο έργο που η Ντέμι Μουρ ήταν πεζοναύτης και είχε ξυρίσει το κεφάλι της. Η Τζάντα έχει ξυρισμένο κεφάλι λόγω όμως αλωπεκίας και γι αυτό τον λόγο πολλοί δεν βρήκαν… αστείο αυτό που είπε ο Κρις Ροκ.

Η ίδια η Τζάντα φάνηκε μάλιστα να ενοχλείται όταν το είπε αυτό ο Κρις Ροκ, με τον Γουίλ Σμιθ πάντως αρχικά να γελάει.

Το internet βέβαια και τα social media δεν ξεχνούν και λίγες ώρες μετά το χτύπημα στον Κρις Ροκ, για το οποίο ζήτησε δημόσια συγγνώμη στο twitter βγήκε ένα παλιό βίντεο, από εκπομπή που είχε φιλοξενηθεί ο Γουίλ Σμιθ.

Τότε, ήταν αυτός που έκανε πλάκα για έναν άντρα που δεν είχε μαλλιά και μάλιστα λένε πως είχε αλωπεκία.

Ο Γουίλ Σμιθ τον είχε δείξει γελώντας, λέγοντας πως «πρέπει να κάνει κερί το κεφάλι του κάθε πρωί» και στη συνέχεια είπε προς το κοινό: «Ήταν αστείο, ελάτε τώρα».

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.



One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA