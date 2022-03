Ουρές σε Ερμού και Mall για τη ρέπλικα του ρολογιού των «αστροναυτών» αξίας 250 ευρώ: Στα 6.700 ευρώ το γνήσιο της Omega

Η Swatch έβγαλε τη ρέπλικα του διάσημου ρολογιού Speedmaster Professional της Omega και έξω από τα καταστήματά της σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές.

Χαμός έγινε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα για το «MoonSwatch» της ελβετικής εταιρείας Swatch. Τη ρέπλικα του διάσημου Speedmaster Professional της Omega, το οποίο έγινε γνωστό επειδή το φορούσαν Αμερικανοί αστροναύτες.

Η Swatch αποφάσισε να βγάλει μια πιο προσιτή τιμή του διάσημου ρολογιού της αξίας 6.700 ευρώ. Η ρέπλικα πωλείται στα 250 ευρώ και προκάλεσε φρενίτιδα στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές στα καταστήματα της Swatch στην Ερμού και στο Mall.

Δεν ήταν μόνο στην Αθήνα βέβαια που δημιουργήθηκαν ουρές για το ρολόι των 11 αποχρώσεων, καθώς το ίδιο έγινε και στο Εδιμβούργο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στη Μελβούρνη, στο Άμστερνταμ, στο Χονγκ Κονγκ.

Στη Γενεύη μάλιστα τα αίματα άναψαν και πολίτες διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους.

Η ελβετική εταιρεία πάντως έχει ανακοινώσει πως υπάρχουν αποθέματα.

A playful take on a true icon! Swatch, in collaboration with OMEGA, has produced bold BIOCERAMIC versions of the famous chronograph. Including this model. #MoonSwatch #OMEGAXSwatch https://t.co/fBNxyJNFud pic.twitter.com/SVfxohegA4