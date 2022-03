Πρόκειται για μια σπάνια ασθένεια που μοιάζει με Έμπολα. Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) επιβεβαίωσε ότι μια γυναίκα στη χώρα έχει διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που μοιάζει με Έμπολα και ονομάζεται αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό (CCHF).

Η είδηση ​​ανακοινώθηκε σήμερα, 25 Μαρτίου, μετά τη διάγνωση στο Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust.

Το CCHF είναι μια ιογενής νόσος που μεταδίδεται συνήθως από τα τσιμπούρια και τα ζώα, σε χώρες όπου η ασθένεια είναι ενδημική, όπως σε όλη την Αφρική, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Οι κύριοι φορείς μετάδοσης είναι τα τσιμπούρια Hyalomma, τα οποία συνήθως δεν υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η γυναίκα που έχει διαγνωστεί με τη νόσο διαπιστώθηκε ότι ταξίδεψε πρόσφατα στην Κεντρική Ασία.

Η Δρ Susan Hopkins, Επικεφαλής Ιατρικός Σύμβουλος στο UKHSA, είπε ότι είναι «σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο CCHF μεταδίδεται συνήθως από τσιμπήματα τσιμπουριών σε χώρες όπου η ασθένεια είναι ενδημική».

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων και ο συνολικός κίνδυνος για το κοινό είναι πολύ χαμηλός».

Σε ένα δελτίο τύπου σχετικά με τη διάγνωση, η Χόπκινς ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε με το NHS EI για να επικοινωνήσουμε με τα άτομα που είχαν στενή επαφή με το κρούσμα πριν επιβεβαιωθεί η μόλυνση τους, για να τα αξιολογήσουμε και να παρέχουμε συμβουλές».

