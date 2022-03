Η Ρωσίδα δημοσιογράφος, Οξάνα Μπαουλίνα, σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Από την αρχή του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία πέντε δημοσιογράφοι.

Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σήμερα (23/3) σε βομβαρδισμό στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ενημερωτικός ιστότοπος για τον οποίο εργαζόταν.

Ο Οξάνα Μπαουλίνα σκοτώθηκε από πύραυλο ενώ βιντεοσκοπούσε τις ζημιές που προκάλεσε ένα προηγούμενο πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο του Ποντίλ, στα βορειοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του "The Insider".

Άλλος ένας πολίτης σκοτώθηκε και δύο πρόσωπα, που συνόδευαν τη δημοσιογράφο, τραυματίστηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.

🚨ALERT: Russian journalist Oksana Baulina has been killed by missile fire in Kyiv, #Ukraine . She was reporting for the Russian investigative site @the_ins_ru . Journalists must not be targets of war! pic.twitter.com/3WlIpRMR80

Πριν να ενταχθεί στο δυναμικό του "The Insider" η Μπαουλίνα εργαζόταν για ένα ίδρυμα καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα της. Το ίδρυμα αυτό χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστική οργάνωση» από τις ρωσικές αρχές και η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία. Συνέχισε να ασχολείται με το θέμα της διαφθοράς στον νέο εργοδότη της. Είχε πάει στην Ουκρανία ως ανταποκρίτρια και κάλυψε πολλά θέματα στο Κίεβο και το Λβιβ.

Ο ιστότοπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους της.

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54