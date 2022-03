Η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο που θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο σε πέντε λεπτά (vid)

Ένα «μήνυμα» προς τη Δύση, το οποίο «δένεται» με τα λεγόμενα του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι όποιος εμπλακεί στον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτό που θα ζήσει δεν θα το έχει ξαναδεί η ιστορία;

Ένα… ανατριχιαστικό -και με «κρυμμένο μήνυμα» ενδεχομένως- βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το κανάλι TV Zvezda της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Ένα βίντεο για τα «μυστικά χαρακτηριστικά του ρωσικού υπερηχητικού πυρηνικού πυραύλου Zircon».

Ένα «μήνυμα» προς τη Δύση, το οποίο «δένεται» με τα λεγόμενα του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι όποιος εμπλακεί στον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτό που θα ζήσει δεν θα το έχει ξαναδεί η ιστορία, υπονοώντας προφανώς την προθυμία του να χρησιμοποιήσει πυρηνικό χτύπημα. Ενδεχομένως ναι, να ερμηνεύεται έτσι…

Πλάνα από έναν «ασταμάτητο» πύραυλο Zircon των 9 mach ο οποίος εκτοξεύεται από τη φρεγάτα Admiral Gorshkov στη Λευκή Θάλασσα. Ο Zircon τέθηκε σε λειτουργία εσπευσμένα φέτος, με τον ίδιον τον πρόεδρο της Ρωσίας μάλιστα να κάνει λόγο για «επιτυχημένες δοκιμές. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ασφάλειας της Ρωσίας, για την αύξηση της αμυντικής ικανότητας μας».

Οι Ρώσοι ειδικοί λένε ότι τέτοιον πύραυλο δεν διαθέτει η Δύση: «Η ταχύτητα του υπερηχητικού πυραύλου Zircon είναι τόσο υψηλή που εμποδίζει το σύστημα αεράμυνας του αντιπάλου να ανιχνεύσει έγκαιρα την πρόσκρουσή του. Στην πραγματικότητα, η εκτόξευση του θα γίνει γνωστή μόνο αφού χτυπηθεί ο στόχος» αναφέρουν οι ρωσικές πηγές.

Russia releases footage of 7,000mph hypersonic nuke missile that could hit London in five minutes pic.twitter.com/2TQdv9dZkp